Руководство минфинов США и Украины обсудило предел цены на российскую нефть
«Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть», — говорится в сообщении Минфина США.
Также стороны обсудили поддержку Украины со стороны стран Запада.
Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос 3 июля прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о необходимости снизить цены на бензин и о том, что инфляция в Соединённых Штатах растёт из-за действий России на Украине. Безос выразил уверенность, что Байден не понимает основные законы экономики.