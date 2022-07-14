Руководство минфинов США и Украины обсудило предел цены на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал главе украинского Минфина Сергею Марченко о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть.

«Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть», — говорится в сообщении Минфина США.

Также стороны обсудили поддержку Украины со стороны стран Запада.

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос 3 июля прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о необходимости снизить цены на бензин и о том, что инфляция в Соединённых Штатах растёт из-за действий России на Украине. Безос выразил уверенность, что Байден не понимает основные законы экономики.