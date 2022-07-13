В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с поставками газа в Италию

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию с поставками газа в Италию.

«В Европе в принципе сокращаются объёмы потребления российского газа, это видно по цифрам экспортных поставок «Газпрома». Италия ничем не выделяется на общем фоне», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Германия стабильно лидирует по объёмам закупок газа из России, затем следуют Италия и Турция.

«У итальянцев есть терминалы по приёму СПГ, но промышленные районы в этой стране находятся на севере, куда приходят поставки «Газпрома». Российский газ наиболее удобен для итальянской промышленности, вся инфраструктура там заточена под него», — отметил эксперт.

Как добавил Правосудов, для снижения закупки российского газа европейцам нужно выиграть конкуренцию за СПГ со странами Азии.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.