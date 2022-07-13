Глава МВФ призвала развивающиеся страны снижать долги в иностранной валюте

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала развивающиеся страны снижать долги в иностранной валюте.
Глава МВФ призвала развивающиеся страны снижать долги в иностранной валюте
  • РИА Новости

«Сокращение долговой нагрузки критически необходимо для развивающихся экономик, чьи обязательства номинированы в иностранной валюте и подвержены колебаниям», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что 30% развивающихся рынков и 60% стран с низкими доходами оказались в гибельной ситуации из-за критически высоких долгов.

Глава МВФ также добавила, что доходность трети развивающихся экономик по суверенным облигациям в иностранной валюте уже превысила 10%, приблизившись к значениям, наблюдавшимся после глобального финансового кризиса.

Ранее Георгиева заявила, что фонд рекомендует центральным банкам большинства стран мира решительно ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы справиться с дальнейшим ростом инфляции.

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