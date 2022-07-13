Экономист Переславский дал прогноз по ситуации на валютном рынке

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский спрогнозировал дальнейшую ситуацию на валютном рынке.

«Глобально на российском валютном рынке ничего поменяться не должно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, причин для того, чтобы рубль не продолжил своё укрепление, нет.

«Бюджетного правила не будет ещё пару месяцев, валюта от газа продолжает продаваться на рынке, налоговый период наступит ближе к концу месяца», — уточнил Переславский.

Он выразил мнение, что до конца недели самой вероятной кажется ситуация в районе 58—62 рублей за доллар.

В свою очередь, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» отметил, что в настоящее время курс рубля определяется ситуацией на рынке.

«Пока у нас было очень активное сальдо внеш­неторгового баланса: экспорт сократился незначительно, а импорт — очень существенно. В итоге долларов и евро на валютном рынке было много, но покупать их никто особо не торопился. К тому же сказались высокие котировки нефти и газа», — напомнил он.

По его словам, в настоящее время начинает подрастать импорт, а Банк России снял большинство ограничений на движение капитала через границу.

Ранее экономист Денис Ракша прокомментировал сообщение о том, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет.