Принц Абу-Даби 18 июля прибудет в Париж для обсуждения поставок во Францию нефтепродуктов

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 18 июля прибудет в Париж для обсуждения контракта на поставки во Францию нефтепродуктов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрика Пуянне в ходе заседания комиссии по экономическим вопросам сената Франции.

«Наследный принц Абу-Даби прибудет в Париж в понедельник для обсуждения соглашения с французском правительством на поставки нефтепродуктов из ОАЭ во Францию», — сказал Пуянне.

Ранее Bloomberg сообщил, что суточный объём поставок российских нефтепродуктов в страны Ближнего Востока с февраля по июнь вырос с 40 тыс. баррелей до 155 тыс. баррелей.