Принц Абу-Даби 18 июля прибудет в Париж для обсуждения поставок во Францию нефтепродуктов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрика Пуянне в ходе заседания комиссии по экономическим вопросам сената Франции.
«Наследный принц Абу-Даби прибудет в Париж в понедельник для обсуждения соглашения с французском правительством на поставки нефтепродуктов из ОАЭ во Францию», — сказал Пуянне.
Ранее Bloomberg сообщил, что суточный объём поставок российских нефтепродуктов в страны Ближнего Востока с февраля по июнь вырос с 40 тыс. баррелей до 155 тыс. баррелей.