Принц Абу-Даби 18 июля прибудет в Париж для обсуждения поставок во Францию нефтепродуктов

Короткая ссылка
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 18 июля прибудет в Париж для обсуждения контракта на поставки во Францию нефтепродуктов.
Принц Абу-Даби 18 июля прибудет в Париж для обсуждения поставок во Францию нефтепродуктов
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрика Пуянне в ходе заседания комиссии по экономическим вопросам сената Франции.

«Наследный принц Абу-Даби прибудет в Париж в понедельник для обсуждения соглашения с французском правительством на поставки нефтепродуктов из ОАЭ во Францию», — сказал Пуянне.

Ранее Bloomberg сообщил, что суточный объём поставок российских нефтепродуктов в страны Ближнего Востока с февраля по июнь вырос с 40 тыс. баррелей до 155 тыс. баррелей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить