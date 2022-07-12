Столичный производитель здорового питания заключил контракты с Китаем на 32 млн рублей

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Московский производитель здорового питания «Полеззно» вышел на китайский рынок и уже заключил контракты более чем на 32 млн рублей.
Столичный производитель здорового питания заключил контракты с Китаем на 32 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24».

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что город активно поддерживает компании, экспортирующие или только планирующие поставлять продукцию на международный рынок.

Компания «Полеззно» основана в 2018 году. Ежегодно она выпускает 4 млн единиц продукции, которую можно приобрести в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане и Азербайджане.

Ранее заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.

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