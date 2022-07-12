Эксперт Митрохович оценил ситуацию с запасами газа в Германии

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, сможет ли Германия к осени заполнить свои подземные хранилища газом на фоне снижения объёмов поставок российского топлива через «Северный поток».
Эксперт Митрохович оценил ситуацию с запасами газа в Германии
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По мнению эксперта, для обеспечения теплом населения газа может хватить, хотя в ФРГ уже идут разговоры о возможном нормировании потребления; вопрос в большей степени касается работы немецких предприятий.

«Вопрос в том, как будет работать промышленность, ФРГ же ограничивает работу предприятий своих уже с прошлого года. То есть такие вещи, как алюминий, цинк, азотное удобрение, цемент, всё сдали. Вот как людям жить? Хорошо, у них, может быть, в квартире или в доме включили отопление, но работать-то где?» — задаётся вопросом эксперт.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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