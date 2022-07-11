В Москве рассказали о планах создать более 33 тысяч рабочих мест
- АГН «Москва»
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«Более половины из них — 24,5 тыс. — появятся в офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита, на современных производствах и в технопарках смогут трудоустроиться почти 8 тыс. человек. Оставшиеся вакансии будут открыты в социальных учреждениях», — цитирует НСН вице-мэра.
Ефимов также отметил, что столичная программа создания мест приложения труда направлена на стимулирование комплексной застройки спальных районов.
Общий объём инвестиций по уже заключённым соглашениям превышает 92 млрд рублей, добавил он.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.