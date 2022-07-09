Вице-президент Еврокомиссии допустил массовые беспорядки в ЕС зимой из-за энергокризиса

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс допустил массовые беспорядки в странах ЕС зимой из-за энергетического кризиса.

«Если наше общество погрузится в очень, очень сильные конфликты и раздоры из-за отсутствия энергии, мы, конечно, не достигнем наших (климатических. — RT) целей. Нам нужно убедиться, что людям не будет холодно в предстоящую зиму», — приводит его слова The Guardian.

Тиммерманс выразил опасение, что ситуация, когда часть граждан европейских стран не сможет позволить себе отопление этой зимой, станет катастрофой на пути решения климатического кризиса.

«Если мы не можем дать гарантию (решения проблем в сфере энергетики. — RT), то общество окажется на грани, как и везде, из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, быстрого роста цен на продукты питания», — заключил он.

Ранее глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что дефицит топлива в Европе может спровоцировать «битву за распределение газа» среди стран ЕС.

Российский президент Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не сумел предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.