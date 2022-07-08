Доходы бюджета Подмосковья превысили 334 млрд рублей за январь — июнь

Доходы бюджета Московской области превысили 334 млрд рублей за январь — июнь 2022 года, заявила глава регионального Министерства экономики и финансов Наталия Маслёнкина.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметила Маслёнкина, по сравнению с 2021 годом поступления выросли более чем на 45 млрд рублей, или почти на 16%.

«Основные драйверы роста доходов области — налог на прибыль и налог на доходы физических лиц», — уточнила она.

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов городских округов за первые шесть месяцев 2022 года достигли 94,4 млрд рублей, передаёт РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономики.

«Объём поступивших налоговых и неналоговых доходов в муниципальные бюджеты на 1 июля 2022 года на 9,5 млрд рублей, или на 11,2%, превысил показатели аналогичного периода прошлого года», — уточнила Маслёнкина.

Ранее в Оренбургской области сообщили о перспективах экономики региона.