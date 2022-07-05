Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Германии

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Германии.

«Для немцев ситуация пока что не критичная, потому что часть газа они всё равно продолжают получать по «Северному потоку». То есть прокачка газа там остановлена не полностью. Однако раньше по СП проходило порядка 200 млн куб. м газа в сутки, сейчас мощность снизилась до 67 млн куб. м», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Юшков, в будущем в любом случае потребуется ремонт, а на ремонт эти турбины могут быть отправлены только в Канаду, где были произведены.

По словам эксперта, если газ закончится до отопительного сезона, то запасов в Германии хватит на продолжительный период времени за счёт импорта энергоносителей из Норвегии.

«Однако во время отопительного сезона у Германии, конечно, будут большие проблемы. Так, если немецкое правительство прекратит осуществлять перетоки энергоносителей в соседние страны, то в случае прекращения поставок из России вся Европа останется без газа», — пояснил он.

Ранее Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.