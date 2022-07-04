Товарооборот между Татарстаном и Пермским краем составил 15 млрд рублей

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что товарооборот между республикой и Пермским краем составил 15 млрд рублей.

Его заявление со встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным передаёт «Реальное время».

По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в увеличении поставок продукции машиностроения и АПК, а также вертолётов, нефтепродуктов.

Он добавил, что Пермский край — один главных торгово-экономических партнёров Татарстана.

Ранее газета «Известия» сообщила, что крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров для параллельного импорта косметику, парфюмерию, моющие средства, а также капсулы для приготовления кофе.