В Оренбургской области рассказали о потенциале сотрудничества со странами Азии

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Председатель комитета по бюджету и налогам оренбургского законодательного собрания Сергей Бабин рассказал о потенциале сотрудничества со странами Азии.

«Безусловно, разрыв экономического взаимодействия с европейскими странами стал причиной перераспределения торговых потоков в сторону Азии. Увеличивается товарооборот с Китаем, Индией и другими странами региона», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По словам эксперта, если для России в целом рост товарооборота со странами Юго-Восточной Азии — довольно новое явление, то для Оренбургской области это давно и хорошо налаженный процесс.

«Товарооборот между нашим регионом и сопредельными Казахстаном, Китаем растёт из года в год, реализуются трансграничные проекты, в частности сейчас реализуется проект восстановления водного баланса реки Урал, которая является важной водной артерией как Оренбургской области, так и северных областей Казахстана», — пояснил Бабин.

Он добавил, что осенью в Оренбурге состоится саммит международного сотрудничества между Россией и Казахстаном.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье и китайская провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве.

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