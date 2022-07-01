РБК: Центробанк запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»

Созданная Центробанком антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» начала работу в России с 1 июля.

Об этом сообщает РБК.

Система основана на принципе светофора: в зависимости от трёх «цветов» определяется уровень надёжности клиента. Платформа вычисляет, не было с его счетов странных переводов, которые могут относиться к легализации денежных средств, полученных преступным путём и другие подозрительные операции с контрагентами.

«Зелёная» группа — наиболее удачный вариант для контрагента. В это случае никаких серьёзных ограничений быть не должно. Клиенты из «красной», или высокорисковой ограничиваются даже в стандартных услугах: оформлении договора, его расторжении, проведении операций по счетам.

«Платформа ЗСК будет рассматриваться как «публичный светофор», посредством которого любой участник бизнеса сможет узнать, как его деятельность оценена Банком России и как оцениваются операции его контрагентов. Это важно для построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений», — заявил ице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

30 июня сообщалось о том, что Центробанк увеличил лимит переводов за рубеж для физлиц до $1 млн в месяц.