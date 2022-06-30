В Подмосковье перечень видов деятельности по импортозамещению расширили почти на 30%

Депутаты Мособлдумы приняли законопроект, согласно которому перечень видов экономической деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Московской области, увеличивается почти на треть.

Об этом информирует РИАМО.

Согласно законопроекту, перечень включает производство безалкогольных напитков, бумаги и бумажных изделий.

Кроме того, в него вошли металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования, а также производство игр и игрушек.

«Был 21 вид деятельности, будет 27», — отметил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Уточняется, что законопроект поддержали большинство депутатов сразу в трёх чтениях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье приглашают инвесторов для участия в проектах по импортозамещению.