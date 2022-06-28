Первые корпуса площадки ОЭЗ «Технополис Москва» сдадут к концу лета

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Первые производственные корпуса новой площадки «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» сдадут в эксплуатацию к концу лета.
Первые корпуса площадки ОЭЗ «Технополис Москва» сдадут к концу лета
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«На большей части территории строительные работы завершены на 90%. Есть участки, где они выполнены на 80%, создание отдельных объектов полностью закончено... Индустриальный парк полностью построят в 2023 году», — добавил Ефимов.

На новой площадке можно будет разместить производства из сферы ИКТ, микроэлектроники, робототехники, оптики, материалов нового поколения.

Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области 68 компаниям присвоили статус социального предприятия. 

Поддержку социальным предпринимателям оказывает Инвестиционное агентство региона, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства области.

По словам главы агентства Николая Пуртова, такие предприниматели решают важные проблемы общества, например трудоустраивают людей из незащищённых слоёв населения, производят для них товары.

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