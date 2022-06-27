В Подмосковье интернет-торговля выросла на 33% с начала года

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В Московской области интернет-торговля выросла на 33% по итогам января — апреля 2022 года.
В Подмосковье интернет-торговля выросла на 33% с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра экономики и финансов региона Наталию Маслёнкину.

Вместе с этим розничный товарооборот снизился на 5,7%, оборот оптовой торговли — на 5,5%.

Вложения в основной капитал в январе — марте превысили 215 млрд рублей, что на 33,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.

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