Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России

Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок из России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока смогла абсорбировать сокращения», — приводит РИА Новости её слова в ходе конференции в Люксембурге.

Симсон отметила, что немедленных рисков для газоснабжения ЕС нет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу начать использование запасов газа для зимы. Отмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.