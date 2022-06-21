В мае объём льготной ипотеки в Москве вырос почти втрое

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Объём выданной в столице в мае ипотеки почти в три раза превышает этот показатель за апрель.
В мае объём льготной ипотеки в Москве вырос почти втрое
  • globallookpress.com
  • © Anadolu Agency

Сумма займов достигла почти 23 млрд рублей. Об этом, как пишет НСН, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В мае жители столицы оформили льготную ипотеку на общую сумму 22,9 млрд рублей — это в 2,8 раза больше, чем в апреле, когда было выдано таких кредитов на 8,2 млрд рублей. Майский объём стал самым высоким с июня 2021 года», — отметил заммэра.

Такой рост связан со снижением ставки по ипотеке с 12 до 9%, а также с увеличением кредитного лимита с 12 до 30 млн рублей.

После выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ Минфин внёс в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.

Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию на рынке жилья.

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