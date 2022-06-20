Товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $560 млн в 2021 году
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $560 млн в 2021 году. За всё время турецкие компании инвестировали в регион около $2,5 млрд.
На встрече Минниханов заявил о заинтересованности республики в расширении сотрудничества.
«Авиасообщение, взаимодействие между нашими муниципалитетами — всё это говорит о том, что у нас большие возможности для совместной работы. В Татарстане много интересных площадок для реализации новых проектов», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что товарооборот России и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.