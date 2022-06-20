Товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $560 млн в 2021 году

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Министерства промышленности и технологий Турции, а также с руководством организованной промышленной зоны «Гебким».
Товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $560 млн в 2021 году
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $560 млн в 2021 году. За всё время турецкие компании инвестировали в регион около $2,5 млрд.

На встрече Минниханов заявил о заинтересованности республики в расширении сотрудничества.

«Авиасообщение, взаимодействие между нашими муниципалитетами — всё это говорит о том, что у нас большие возможности для совместной работы. В Татарстане много интересных площадок для реализации новых проектов», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот России и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.

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