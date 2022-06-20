Кудрин: экономика России остаётся рыночной

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о том, что экономика страны по-прежнему рыночная, с частным сектором.

«Мы остаёмся рыночной экономикой, у нас остаётся частный сектор», — цитирует Кудрина ТАСС.

Руководитель Счётной палаты отметил, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация в мире не повлияла на базовые фундаментальные принципы российской экономики.

Кудрин особенно отметил роль частного сектора в экономике страны.

«На завтраке Сбербанка подчеркивалось, что именно частный сектор быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется и как раз является фактором более быстрого восстановления, потому что он решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании. Это всем известно, что, будь то западная экономика или новая экономика, они тогда более эффективны, когда они более адаптивны и гибки, а это частный сектор», — считает он.

Ранее глава Счётной палаты России заявил, что перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится полтора-два года. При этом инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют пять—десять лет.

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