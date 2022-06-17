Новосибирская область вошла в Национальный рейтинг состояния инвестклимата

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Новосибирская область заняла 13-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по итогам прошлого года, сохранив прежнюю позицию.
Новосибирская область вошла в Национальный рейтинг состояния инвестклимата
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Кроме того, регион вошёл в пятёрку лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает «Российская газета».

Итоги очередного рейтинга представило Агентство стратегических инициатив (АСИ) на площадке Петербургского международного экономического форума.

Комментируя результаты Национального рейтинга, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что в целом регион сохранил свои позиции, но при этом улучшил оценки со стороны субъектов бизнеса по всем направлениям.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Московская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

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