В Амурской области рассказали о реализации федеральных инвестпроектов

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Губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о реализующихся в регионе крупных инвестпроектах.

В настоящий момент в регионе действуют более 40 таких проектов на общую сумму около 400 млрд рублей, рассказал он в разговоре с «Российской газетой».

По его словам, некоторые имеют принципиальное значение. Среди них строительство газоперерабатывающего завода, который возводит «Газпром», и газохимического комплекса «Сибура».

«Проект канатной дороги — для нашей страны уникальный, сегодня его готовность составляет около 30%… Кроме того, ведётся строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали», — рассказал глава региона.

Он также отметил, что строительство космодрома Восточный продолжается в соответствии с графиком, в конце 2023 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь — стартовый стол для «Ангары». Этот проект контролирует лично президент России, отметил Орлов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей Подмосковья и Донецкой Народной Республики на ПМЭФ-2022.

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