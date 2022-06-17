Московская область вошла в тройку лидеров России по инвестпривлекательности

Московская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает телеканал «360».

Регион прикладывает максимальные усилия для развития экономики, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

«Я благодарен, что мы имеем возможность предлагать современные, новые решения, которые позволяют нам двигаться вперёд», — добавил он.

Рейтинг оценивает усилия властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Данные собирают путём проведения опросов предпринимателей и экспертов, а также использования статистических данных.

В прошлом году Московская область занимала лишь седьмую строчку рейтинга.

Ранее НСН сообщала, что Москва заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства в 2021 году.