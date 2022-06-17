Глава Минфина Силуанов: импорт России начинает постепенно восстанавливаться

Глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью НТВ заявил, что импорт России начинает постепенно восстанавливаться, несмотря на логистические ограничения.

«Нынешний курс очень благоприятен для импортёров, несмотря на все логистические ограничения, с которыми столкнулись наши участники внешнеэкономической деятельности, импорт начинает потихонечку восстанавливаться, и это хорошо», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в Россию посредством параллельного импорта поставили продукцию на сумму около $2 млрд.