Новак не исключил серьёзных проблем с прохождением осенне-зимнего периода в Европе
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По его словам, сейчас наблюдается коллапс на европейском рынке, где цены на топливо выросли на 50%.
Новак также обратил внимание, что, по последним данным, Франция перестала получать газ по трубопроводам, проходящим через Германию.
«Соответственно, я не исключаю, что в этом году на европейском рынке будут серьёзные проблемы, особенно с точки зрения прохождения осенне-зимнего периода», — приводит его слова ТАСС.
Таже Новак сообщил об увеличении поставок российского СПГ в Европу.