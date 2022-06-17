Новак не исключил серьёзных проблем с прохождением осенне-зимнего периода в Европе

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Вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Россия 24» на полях ПМЭФ не исключил серьёзных проблем с прохождением осенне-зимнего периода в Европе.
Новак не исключил серьёзных проблем с прохождением осенне-зимнего периода в Европе
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  • © David Hecker

По его словам, сейчас наблюдается коллапс на европейском рынке, где цены на топливо выросли на 50%.

Новак также обратил внимание, что, по последним данным, Франция перестала получать газ по трубопроводам, проходящим через Германию. 

«Соответственно, я не исключаю, что в этом году на европейском рынке будут серьёзные проблемы, особенно с точки зрения прохождения осенне-зимнего периода», — приводит его слова ТАСС.

Таже Новак сообщил об увеличении поставок российского СПГ в Европу.

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