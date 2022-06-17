Аналитик Гойхман спрогнозировал возможное повышение цен на бензин в России

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман рассказал, почему в России подешевел бензин и что будет в дальнейшем с ценами на топливо.

«Действительно, сейчас происходит практически невиданное явление — удешевление топлива на наших заправках. Однако есть опасения, что ситуация может поменяться в ближайшие месяцы. Страны ЕС — основного покупателя российской нефти и нефтепродуктов — приняли решение о резком сокращении покупок со следующего года. Соответственно, стоит ожидать в ближайшие месяцы более существенных поставок в Европу, пока эмбарго не действует и можно делать запасы на будущее», — сказал он в беседе с Life.ru.

Кроме того, в июне начался высокий сезон для автомобилистов, отметил эксперт. Также не следует сбрасывать со счёта и общую инфляцию в стране, повышающую затраты на производство и реализацию.

В результате, по прогнозам Гойхмана, удешевление топлива может прекратиться.

Есть вероятность, что в конце июня цены перейдут к некоторому повышению: они будут ближе к уровню 47,7—48 рублей за 1 л АИ-92.

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