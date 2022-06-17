Тульская область подписала на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с Турцией

Генеральный директор Корпорации развития Тульской области Григорий Лаврухин и член правления Ассоциации «Российско-Турецкий диалог» Мария Суворовская подписали соглашение о внешнеэкономическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ.

Об этом сообщает kp.ru.

Документ предусматривает проведение бизнес-миссий в России и Турции, встреч в формате В2В, переговорных площадок, семинаров и конференций.

Среди прочего область выразила готовность предоставить турецким партнёрам широкий спектр льгот и инвестиционных возможностей.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.