Миллер напомнил, что Европу предупреждали о неликвидности спотовых биржевых площадок
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«Мы предупреждали, мы говорили: «Зачем вам это делать, когда газ, в отличие от нефти, не является классическим биржевым товаром?» Как результат — спотовые биржевые площадки являются неликвидными», — сказал он.
Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.
Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.