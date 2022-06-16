Миллер напомнил, что Европу предупреждали о неликвидности спотовых биржевых площадок

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«Газпром» предупреждал Европу о том, что газ не является биржевым товаром, а спотовые площадки в настоящее время неликвидны, напомнил глава компании Алексей Миллер на сессии Петербургского международного экономического форума.
Миллер напомнил, что Европу предупреждали о неликвидности спотовых биржевых площадок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы предупреждали, мы говорили: «Зачем вам это делать, когда газ, в отличие от нефти, не является классическим биржевым товаром?» Как результат — спотовые биржевые площадки являются неликвидными», — сказал он.

Как отмечал президент России Владимир Путин, недальновидная политика стран Европы в сфере энергетики стала одной из причин продовольственного кризиса.

Он подчеркнул, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны.

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