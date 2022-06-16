Новак: большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях

Большинство европейских клиентов компании «Газпром» перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Те (клиенты в Европе. — RT), кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объёма потребления... примерно процентов 90—95», — приводит его слова РИА Новости.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы дали согласие на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.