В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 10 июня составили $594,6 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 10 июня составили $594,6 млрд США, увеличившись за неделю на $3,3 млрд США, или на 0,6%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что увеличение произошло в результате положительной переоценки.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.