В ЦБ назвали объём международных резервов России
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Информация об этом размещена на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 10 июня составили $594,6 млрд США, увеличившись за неделю на $3,3 млрд США, или на 0,6%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что увеличение произошло в результате положительной переоценки.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.