Гендиректор SALAMTEX Хани Салам на ПМЭФ рассказал о намерении сотрудничать с Россией

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Генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.
Гендиректор SALAMTEX Хани Салам на ПМЭФ рассказал о намерении сотрудничать с Россией
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы представляем лёгкую промышленность, это отрасль текстильного производства, поэтому я настроен найти способы взаимодействия с российскими компаниями, которые специализируются на этой сфере», — отметил он в разговоре с ФАН.

Хани Салам также выразил надежду на двустороннее сотрудничество двух государств и поддержку в преодолении возникающих трудностей, в том числе логистических.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», гендиректор РЭО Буцаев провёл встречу с молодёжью в рамках ПМЭФ-2022.

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