Гендиректор SALAMTEX Хани Салам на ПМЭФ рассказал о намерении сотрудничать с Россией

Генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.

«Мы представляем лёгкую промышленность, это отрасль текстильного производства, поэтому я настроен найти способы взаимодействия с российскими компаниями, которые специализируются на этой сфере», — отметил он в разговоре с ФАН.

Хани Салам также выразил надежду на двустороннее сотрудничество двух государств и поддержку в преодолении возникающих трудностей, в том числе логистических.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», гендиректор РЭО Буцаев провёл встречу с молодёжью в рамках ПМЭФ-2022.