В НОВАТЭКе допустили сдвиги ввода «Арктик СПГ — 2»

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Зампредседателя правления НОВАТЭКа Евгений Амбросов допустил незначительные сдвиги ввода «Арктик СПГ — 2».
В НОВАТЭКе допустили сдвиги ввода «Арктик СПГ — 2»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Эта сдвижка незначительная, несущественная, и она не меняет планы «Арктик СПГ — 2» по окончанию строительства и производству дальнейшему», — цитирует его РИА Новости.

По словам Амбросова, продолжается контрактация с «Арктик СПГ — 2».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров.

Параллельно компания прекратит отгрузку оборудования для последнего проекта, в том числе газовых турбин, которые повлияют на сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ — 2».

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