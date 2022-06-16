В НОВАТЭКе допустили сдвиги ввода «Арктик СПГ — 2»

Зампредседателя правления НОВАТЭКа Евгений Амбросов допустил незначительные сдвиги ввода «Арктик СПГ — 2».

«Эта сдвижка незначительная, несущественная, и она не меняет планы «Арктик СПГ — 2» по окончанию строительства и производству дальнейшему», — цитирует его РИА Новости.

По словам Амбросова, продолжается контрактация с «Арктик СПГ — 2».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров.

Параллельно компания прекратит отгрузку оборудования для последнего проекта, в том числе газовых турбин, которые повлияют на сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ — 2».