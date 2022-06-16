Воробьёв на ПМЭФ подписал соглашение о развитии ОЭЗ «Кашира»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2022 года подписал соглашение о развитии промышленной площадки для предприятий импортозамещения ОЭЗ «Кашира».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодняшнее подписание соглашения укрепит взаимодействие между правительством Московской области и управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Кашира» и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Московской области, созданию новых рабочих мест и обеспечению роста налоговых поступлений», — подчеркнул гендиректор ООО «Управляющая компания «Кашира-Парк» Дмитрий Зубов.

Отмечается, что ОЭЗ специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, металлургии, химической, деревообрабатывающей промышленности.

Ранее НСН передавала, что компании — резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали 1,3 тыс. новых рабочих мест в 2021 году.