В Лиге защиты должников рассказали о проблемах российских заёмщиков

Гендиректор Лиги защиты должников Сергей Крылов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, с какими проблемами сталкиваются российские заёмщики микрофинансовых организаций (МФО).

«Сегодня одна из головных болей заёмщиков — просрочки в микрофинансах. Мы раньше говорили, что коллекторская деятельность регулируется и в отношении заёмщиков банков особых проблем уже давным-давно не наблюдается. Но на рынке МФО происходит беспредел. Здесь больше речь идёт о методах взыскания, которые до сих пор используют микрофинансовые организации. И речь вообще идёт не о коллекторах, а о лицах, которые не представляются и очень некультурно ведут себя с заёмщиками», — отметил эксперт.

Число задолженностей по кредитам в стране в настоящее время растёт и будет расти, отметил Крылов.

По его мнению, для многих решением проблемы становится процедура банкротства.

Ранее юрист Михаил Прядко рассказал в беседе с «Известиями» об уловке, которую используют мошенники при оформлении кредитов на россиян.