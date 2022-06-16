«Ведомости»: «Газпром» уведомил компанию OMV о сокращении объёма поставок газа

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Компания «Газпром» уведомила австрийский OMV о том, что планирует сократить поставки газа стране.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу OMV.

Не уточняется, до какого объёма сократят поставки, однако в зарубежной компании заявили, что снижение смогут полностью компенсировать.

Ранее «Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между российской компанией и CNPC. При этом 15 июня итальянская энергетическая компания Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа.

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