«Ведомости»: «Газпром» уведомил компанию OMV о сокращении объёма поставок газа
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу OMV.
Не уточняется, до какого объёма сократят поставки, однако в зарубежной компании заявили, что снижение смогут полностью компенсировать.
Ранее «Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между российской компанией и CNPC. При этом 15 июня итальянская энергетическая компания Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа.