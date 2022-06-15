Сумма заключённых на портале поставщиков контрактов превысила 36 млрд рублей в 2022 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за пять месяцев 2022 года более 266 тыс. предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков.

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