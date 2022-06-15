Сумма заключённых на портале поставщиков контрактов превысила 36 млрд рублей в 2022 году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за пять месяцев 2022 года более 266 тыс. предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков.
Сумма заключённых на портале поставщиков контрактов превысила 36 млрд рублей в 2022 году
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Как уточняет НСН, за этот период заказчики и исполнители заключили 234 тыс. контрактов на общую сумму свыше 36 млрд рублей.

Ефимов отметил, что доля региональных заказчиков составила почти 50%.

«Портал поставщиков объединяет предпринимателей со всей страны и обеспечивает заказчиков из 39 регионов необходимыми товарами, работами и услугами», — заявил заммэра.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области дополнительно направили 1 млрд рублей на поддержку промышленности.

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