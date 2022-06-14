В реорганизацию двух участков бывшей промзоны в СВАО вложат почти 40 млрд рублей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти одобрили проекты реорганизации двух участков бывшей промышленной зоны «Северянин».

РИА Новости

Об этом пишет НСН. Площадь территории превышает 27 га, участок находится рядом с национальным парком «Лосиный остров». Объём инвестиций составит около 38 млрд рублей. «На северо-востоке столицы появятся современные промышленные предприятия, новые детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта, жилые дома. Реализация проектов даст 2,5 тыс. новых рабочих мест», — отметил Ефимов. Реорганизация территории бывшей промзоны планируется в рамках программы «Индустриальные кварталы». Ранее телеканал «360» сообщил о планах строительства новых спортивных объектов в Подмосковье.