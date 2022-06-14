В реорганизацию двух участков бывшей промзоны в СВАО вложат почти 40 млрд рублей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти одобрили проекты реорганизации двух участков бывшей промышленной зоны «Северянин».
В реорганизацию двух участков бывшей промзоны в СВАО вложат почти 40 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

Площадь территории превышает 27 га, участок находится рядом с национальным парком «Лосиный остров». Объём инвестиций составит около 38 млрд рублей. 

«На северо-востоке столицы появятся современные промышленные предприятия, новые детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта, жилые дома. Реализация проектов даст 2,5 тыс. новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

Реорганизация территории бывшей промзоны планируется в рамках программы «Индустриальные кварталы».

Ранее телеканал «360» сообщил о планах строительства новых спортивных объектов в Подмосковье.

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