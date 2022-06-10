Мишустин распорядился предусмотреть выплату дивидендов компании «Транснефть» за 2021 год

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Правительство России распорядилось предусмотреть выплату дивидендов компании «Транснефть» за 2021 год в размере 76 млрд рублей.
Мишустин распорядился предусмотреть выплату дивидендов компании «Транснефть» за 2021 год
  • РИА Новости

Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу... предусмотреть выплату дивидендов за 2021 год в общем размере 76 098 963 234,48 рубля по всем типам акций», — говорится в тексте документа.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.

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