Мишустин распорядился предусмотреть выплату дивидендов компании «Транснефть» за 2021 год
- РИА Новости
Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу... предусмотреть выплату дивидендов за 2021 год в общем размере 76 098 963 234,48 рубля по всем типам акций», — говорится в тексте документа.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.