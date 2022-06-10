Центробанк будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских агентств
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«Банк России будет применять в регулировании различных видов деятельности финансовых организаций рейтинги всех российских кредитных рейтинговых агентств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение позволит Центробанку расширить возможности поднадзорных ему организаций по инвестированию средств.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанку нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы.