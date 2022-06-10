Центробанк будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских агентств

Центробанк России будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских рейтинговых агентств. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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