Центробанк будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских агентств

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Центробанк России будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских рейтинговых агентств. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Центробанк будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских агентств
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Банк России будет применять в регулировании различных видов деятельности финансовых организаций рейтинги всех российских кредитных рейтинговых агентств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение позволит Центробанку расширить возможности поднадзорных ему организаций по инвестированию средств.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанку нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы.

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