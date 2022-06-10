Набиуллина рассказала о работе над исками по заморозке международных резервов России
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«По поводу исков по международным резервам могу только сказать, что мы работаем. Эта работа, которая не одного дня, она требует рассмотрения всех аспектов», — приводит РИА Новости её слова в ходе пресс-конференции.
Ранее Набиуллина заявила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.
Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.
Президент России Владимир Путин отметил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для них самих.