Набиуллина рассказала о работе над исками по заморозке международных резервов России

Центробанк продолжает работу над исками по заморозке международных резервов России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«По поводу исков по международным резервам могу только сказать, что мы работаем. Эта работа, которая не одного дня, она требует рассмотрения всех аспектов», — приводит РИА Новости её слова в ходе пресс-конференции.

Ранее Набиуллина заявила, что финансовый регулятор в условиях западных санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной своих резервов.

Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что Банк России готовился к возможности заморозки российских резервов, хотя и считал низкой вероятность данного шага.

Президент России Владимир Путин отметил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для них самих.