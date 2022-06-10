Глава ЦБ Набиуллина заявила, что у России есть все возможности платить по внешним долгам

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Россия имеет все возможности платить по внешним долгам, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что у России есть все возможности платить по внешним долгам
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda

«С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть. Желание платить тоже есть, и Минфином были продемонстрированы все варианты. Обычно, когда возникают проблемы по выплате суверенных долгов, — это проблемы с бюджетом. У нас таких проблем нет», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях.

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