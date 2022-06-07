Объявлена деловая программа платформы «Устойчивое будущее» в рамках ПМЭФ

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Стала известна деловая программа дискуссионно-коммуникационной платформы «Устойчивое будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Объявлена деловая программа платформы «Устойчивое будущее» в рамках ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Дискуссии деловой программы затронут актуальные вопросы повестки устойчивого развития, касающиеся минерально-сырьевой базы новой экономики, глобальных вызовов и возможностей, усилий бизнеса в решении социальных проблем и прочее.

Также в рамках платформы «Устойчивое будущее» пройдёт ряд сессий в основной деловой программе ПМЭФ, на которых эксперты обсудят вопросы создания национального зелёного стандарта, а также сохранения и регулирования водных ресурсов.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

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