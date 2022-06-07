Объявлена деловая программа платформы «Устойчивое будущее» в рамках ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Дискуссии деловой программы затронут актуальные вопросы повестки устойчивого развития, касающиеся минерально-сырьевой базы новой экономики, глобальных вызовов и возможностей, усилий бизнеса в решении социальных проблем и прочее.
Также в рамках платформы «Устойчивое будущее» пройдёт ряд сессий в основной деловой программе ПМЭФ, на которых эксперты обсудят вопросы создания национального зелёного стандарта, а также сохранения и регулирования водных ресурсов.
Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 пройдёт фестиваль культуры «Петербургские сезоны».