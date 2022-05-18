FT: Еврокомиссия рассматривает возможность продажи квот на выброс парниковых газов
Отмечается, что план ЕК предполагает продажу от 200 до 250 млн сертификатов.
Таким образом Евросоюз планирует привлечь €20 млрд для финансирования отказа от импорта российских энергоресурсов.
В материале выражается опасение, что продажа большого числа сертификатов может привести к снижению стоимости использования угля, нефти и газа, что негативно скажется на цели Европы по переходу к климатической нейтральности.
Ранее «Большая семёрка» (G7) заявила о намерении постепенно снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.