FT: Еврокомиссия рассматривает возможность продажи квот на выброс парниковых газов

Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион сертификатов на выбросы парниковых газов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что план ЕК предполагает продажу от 200 до 250 млн сертификатов.

Таким образом Евросоюз планирует привлечь €20 млрд для финансирования отказа от импорта российских энергоресурсов.

В материале выражается опасение, что продажа большого числа сертификатов может привести к снижению стоимости использования угля, нефти и газа, что негативно скажется на цели Европы по переходу к климатической нейтральности.

Ранее «Большая семёрка» (G7) заявила о намерении постепенно снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.