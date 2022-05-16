Spiegel: эмбарго на российскую нефть приведёт к экономическим проблемам для востока ФРГ

Короткая ссылка
Колумнист Der Spiegel Сабина Реннефанц в статье предупредила об экономическом ущербе для востока Германии от возможного введения эмбарго на импорт нефти из России.

«Будущее Востока — экономическое, социальное и политическое — решается именно в Шведте-на-Одере», — заявила Реннефанц. 

Она отметила, что нефтяное эмбарго угрожает существованию расположенного там нефтеперерабатывающего завода, который получает сырьё исключительно из России по трубопроводу «Дружба».

«Нефтеперерабатывающий завод PCK может стать первой немецкой жертвой кризиса на Украине», — предупредила Реннефанц.

Ранее глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что последствия эмбарго на российский газ в настоящее время стали бы для экономики ФРГ катастрофическими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить