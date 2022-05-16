Spiegel: эмбарго на российскую нефть приведёт к экономическим проблемам для востока ФРГ

Колумнист Der Spiegel Сабина Реннефанц в статье предупредила об экономическом ущербе для востока Германии от возможного введения эмбарго на импорт нефти из России.

«Будущее Востока — экономическое, социальное и политическое — решается именно в Шведте-на-Одере», — заявила Реннефанц.

Она отметила, что нефтяное эмбарго угрожает существованию расположенного там нефтеперерабатывающего завода, который получает сырьё исключительно из России по трубопроводу «Дружба».

«Нефтеперерабатывающий завод PCK может стать первой немецкой жертвой кризиса на Украине», — предупредила Реннефанц.

Ранее глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что последствия эмбарго на российский газ в настоящее время стали бы для экономики ФРГ катастрофическими.