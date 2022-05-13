Аналитик Маслов высказался о влиянии курса доллара по 60 рублей на российский бюджет

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что низкий курс доллара может создать проблемы для российского бюджета, так как сократит рублёвые доходы бюджета от экспорта.

Об этом информирует агентство «Прайм».

Аналитик отметил, что российский экспорт, «хоть и заметно упавший», превосходит импорт. По его словам, это оказывает серьёзную поддержку рублю.

При этом Маслов считает, что курс доллара по 60 рублей будет опасным для бюджета.

«В таком случае бюджет России «разорвётся» и уйдет в дефицит», — сказал Маслов.

По его мнению, оптимальным курсом может быть около 80 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 13 мая, опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года.