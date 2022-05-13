Инвестиционный стратег Суверов прокомментировал ситуацию с курсом валют

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Инвестиционный стратег «Ари Капитал» Сергей Суверов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о значении курса евро для российской экономики.
Инвестиционный стратег Суверов прокомментировал ситуацию с курсом валют
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«Евро носит прикладное значение для российской экономики, потому что мы всё-таки продолжаем покупать часть импортных товаров, например кофе, бананы, одежду. Поэтому цены на импортные товары, безусловно, зависят от того курса, который формируется на Московской бирже. Хотя импортёры используют какие-то свои курсы и руководствуются курсом ЦБ, тем не менее как ориентир этот курс всё-таки выступает», — заявил эксперт.

Он посоветовал россиянам внимательно следить за курсами доллара и евро, инвестируя по возможности в эти валюты.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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