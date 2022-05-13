Медведев предрёк усиление энергетического кризиса из-за санкций против России
- РИА Новости
«Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире», — говорится в посте Медведева в Telegram.
Ранее сенатор-республиканец Роб Портман выразил мнение, что на фоне ситуации на Украине санкции против России в сфере энергетики стоит усилить.
По мнению политика, доходы, которые получает Москва от продажи энергоресурсов за рубеж, идут на финансирование российской военной машины.
Политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.