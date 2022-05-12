В Подмосковье введут налоговые льготы для технопарков в сфере высоких технологий
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-центр регионального парламента.
«Главная задача закона — развитие наукоёмких отраслей для поддержания экономики региона в условиях санкционного давления. В перспективе это принесёт 2 млрд рублей от инвестиционных вложений в создание новых технопарков высоких технологий», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Из законопроекта следует, что ставка налога на имущество организаций будет нулевой для инвесторов на пять лет при условии вложений до 500 млн рублей и на семь лет — при инвестициях не менее 500 млн.
Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.