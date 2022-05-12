Стал известен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022
- РИА Новости
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Об этом сообщает kp.ru.
Для оформления визы приглашённый гость должен обратиться в соответствующее консульское учреждение России за рубежом. Ускоренный формат получения визы работает на основании приглашения от оргкомитета ПМЭФ.
Также участникам нужно дополнительно оформить визовую карточку в едином личном кабинете на сайте форума.
«Упрощение процедуры въезда в Россию для участников и гостей форума значительно улучшает перспективы развития делового климата и делового туризма», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, на данный момент своё участие в форуме подтвердили представители 77 стран.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ обсудят рынок газа, азиатский вектор в экономике и продовольственную безопасность.