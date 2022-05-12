Стал известен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022

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Стал известен порядок въезда в Россию иностранных участников Петербургского международного экономического форума в 2022 году.
Стал известен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает kp.ru.

Для оформления визы приглашённый гость должен обратиться в соответствующее консульское учреждение России за рубежом. Ускоренный формат получения визы работает на основании приглашения от оргкомитета ПМЭФ.

Также участникам нужно дополнительно оформить визовую карточку в едином личном кабинете на сайте форума.

«Упрощение процедуры въезда в Россию для участников и гостей форума значительно улучшает перспективы развития делового климата и делового туризма», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, на данный момент своё участие в форуме подтвердили представители 77 стран.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ обсудят рынок газа, азиатский вектор в экономике и продовольственную безопасность.

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